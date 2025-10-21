В Пулково введены временные ограничения
21 октября 2025 в 20:14
В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены временные ограничения в аэропорту Пулково. Об этом сообщает аэропорт социальной сети.
