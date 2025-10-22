Что представляет собой оружейный плутоний, который США хотят использовать для ослабления России

Оружейный плутоний наиболее удобен для использования в ядерном оружии (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

Власти США разрешили атомным компаниям использовать оружейный плутоний для того, чтобы перестать зависеть от поставляемых из России энергоресурсов. Оружейный плутоний используется как для топлива на атомных электростанциях, так и в ядерном оружии. При этом он является наиболее удобным материалом для создания эффективных ядерных зарядов. Еще в конце 90-х Москва и Вашингтон подписали соглашение о прекращении использования этого плутония для создания вооружений. Вместо этого предполагалось использовать данное вещество в качестве топлива. Однако еще в 2016 году РФ вышла из договора, поскольку Штаты не выполнили своих обязательств. Подробнее о том, что такое оружейный плутоний, как его используют и почему российская и американская стороны не смогли договориться о его утилизации — в материале URA.RU.

В США разрешили использовать оружейный плутоний

В США планируют использовать оружейный плутоний в ядерных реакторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство энергетики США предоставило компаниям, работающим в атомной отрасли, право подать заявки на получение до 19 мегатонн оружейного плутония из старых ядерных боеголовок для последующего использования в качестве топлива на современных реакторах. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на опубликованный накануне документ ведомства.

«Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», — говорится в публикации FT. Программа рассматривается как часть мер по сокращению зависимости мирового ядерного рынка от российских поставщиков.

Продолжение после рекламы

В материале уточняется, что инициатива рассчитана на предприятия, способные перерабатывать плутоний под нужды современных атомных реакторов. Ведомство, по информации FT, ожидает интереса к программе со стороны компаний Oklo Inc. и Newcleo, которые уже работают с переработанным ядерным топливом и разрабатывают инновационные модульные установки. Напоминается, что подобная инициатива была приостановлена в 2018 году из-за роста издержек на производство топлива из военного плутония.





Что такое оружейный плутоний

Оружейный плутоний — это тяжелый хрупкий радиоактивный металл серебристого цвета, содержащий не менее 94% изотопа плутония-239 (239Pu). Его называют «оружейным», чтобы отличить от «реакторного», который образуется в ядерных реакторах. Оружейный плутоний специально производится для применения в ядерном оружии, где особо важны его физические и ядерные свойства.

Как его получают

Производство оружейного плутония осуществляется в специальных ядерных реакторах, работающих на уране с природным соотношением изотопов. В процессе работы реактора ядра урана-238 поглощают нейтроны и превращаются в плутоний-239.





В реакторном плутонии, который образуется при длительной эксплуатации реактора, увеличивается доля других изотопов — 240Pu, 241Pu и 242Pu. Они создают высокий нейтронный фон и имеют меньший период полураспада, что затрудняет создание надежных и компактных ядерных боеприпасов.

Изотоп 239Pu в оружейном плутонии обладает наименьшей критической массой среди всех изотопов плутония — порядка 10 кг. Для сравнения, критическая масса для 238Pu составляет около 87 кг, для 240Pu — 40 кг, для 241Pu — 12 кг, а для 242Pu — 75-100 кг. Это делает 239Pu наиболее удобным материалом для компактных и эффективных ядерных зарядов.

Использование в ядерном оружии

с Фото: Минобороны России

Оружейный плутоний — основной компонент для создания ядерных боеприпасов. Без него невозможен взрыв любого ядерного взрывного устройства.

Однако из-за высокой спонтанной нейтронной активности плутония-239 его нельзя использовать в бомбе пушечного типа — соединить два куска плутония для создания критической массы не удается достаточно быстро. Поэтому применяется схема имплозионного типа, когда плутоний сжимается взрывом традиционного взрывчатого вещества.









Производство оружейного плутония в СССР и России

В СССР производство оружейного плутония началось на комбинате «Маяк» в Озерске, затем его изготавливали на Сибирском химическом комбинате в Северске и на Горно-химическом комбинате в Железногорске. С 1997 года Россия прекратила использование производимого плутония для новых ядерных зарядов и начала его хранение, выполняя международные соглашения по сокращению ядерных арсеналов.

Продолжение после рекламы

Соглашение РФ и США по утилизации плутония

В конце 1990-х годов Россия и США начали переговоры о совместной утилизации избыточного оружейного плутония. Соглашение об утилизации плутония (СОУП, англ. Plutonium Management and Disposition Agreement, PMDA) — один из ключевых международных договоров между Россией и США, направленных на снижение ядерной угрозы и обеспечение глобальной безопасности. Документ подтвердил намерение обеих стран изъять и переработать около 50 тонн оружейного плутония.

Предпосылки

Сокращение ядерных вооружений по международным договорам, в частности СНВ-I, привело к накоплению в России и США больших объемов оружейных расщепляющихся материалов, извлеченных из демонтированных ядерных боезарядов. Если утилизация высокообогащенного урана была решена в рамках программы «ВОУ-НОУ» через разубоживание и последующее использование на АЭС, то переработка оружейного плутония оказалась значительно более сложной задачей.

В апреле 1996 года на Московской встрече по ядерной безопасности была принята декларация о необходимости выработки стратегий хранения и утилизации избыточных делящихся материалов. Впоследствии, в октябре того же года, в Париже эксперты из разных стран конкретизировали способы утилизации плутония.

Основные положения соглашения

Россия выполнила обязательства об утилизации плутония (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Согласно документу, каждая сторона обязалась утилизировать не менее 34 тонн оружейного плутония, не подлежащего дальнейшему использованию в военных целях. Утилизация могла осуществляться путем преобразования плутония в другие формы, включая изготовление МОКС-топлива для АЭС и последующее его облучение в реакторах, либо иными способами, исключающими возможность его повторного использования в оружии.

В 2006 и 2010 годах к соглашению были подписаны дополнительные протоколы, уточнявшие технические и процедурные детали. Первоначально планировалось, что переработка плутония начнется не позднее 2007 года, а к 2010 году старт был перенесен на 2018 год. Ратификация основного договора и протоколов в обеих странах завершилась в июне 2011 года, после чего соглашение вступило в силу.

Российская инфраструктура для утилизации

В 2015 году России для реализации соглашения было запущено промышленное производство МОКС-топлива для реакторов типа БН-800. Стоимость проекта оценивалась в семь млрд рублей.

Проблемы утилизации в США

В США с 2007 года на площадке Саванна-Ривер строился завод по производству МОКС-топлива (MFFF), однако проект столкнулся с серьезными финансовыми и организационными трудностями. К 2013 году строительство было остановлено на уровне 70% готовности, а в 2019 году лицензия на строительство была аннулирована. За годы реализации проекта было потрачено около 8 млрд долларов.

Продолжение после рекламы

В условиях проблем с реализацией проекта МОКС-завода США начали рассматривать альтернативные способы утилизации плутония, в частности, разбавление и захоронение. Такой подход вызвал критику со стороны России — она считает его противоречащим условиям соглашения, поскольку при такой утилизации не исключается возможность возврата плутония в оружейную форму.

Приостановление действия соглашения

В 2016 году Россия объявила о приостановлении действия соглашения из-за неисполнения США своих обязательств по договору. Согласно процедуре, соглашение должно быть приостановлено через 120 дней после получения соответствующего уведомления.

Почему Россия вышла из договора

Новые методы США по переработке плутония не исключали его использование в ядерном оружии Фото: Министерство обороны США

Россия приостановила участие в соглашении с США по утилизации оружейного плутония из-за невыполнения американской стороной своих обязательств. Об этом сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью RT. По его словам, одной из ключевых причин стало то, что американцы не завершили строительство собственного завода для переработки плутония, как это предусматривали договоренности между двумя странами.

Россия, в отличие от США, выполнила свои обязательства, построив и запустив в 2015 году соответствующее предприятие. Американский завод, по информации Кнутова, остался в недостроенном состоянии из-за нехватки финансирования. Позднее Вашингтон признал, что проект требует дополнительных миллиардов долларов, но завершать его не стал. После этого Москва приняла решение о приостановке участия в соглашении по плутонию.