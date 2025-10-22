Аэропорт Махачкалы временно закрыт для полетов
22 октября 2025 в 09:03
Срочная новость
В Махачкале аэропорт приостановил работу. Дагестанская авиагавань временно не принимает самолеты на взлет и посадку. Об этом сообщает Росавиация. Меры были введены для безопасности полетов, уточнили в ведомстве.
