В Пермском крае выявлены тысячи тонн подозрительного зерна
Тонны зерна декларируются с нарушениями
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае специалисты Россельхознадзора выявили более 14 тысяч тонн зерна с нарушениями в оформлении документов. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
«В 2025 году объявлено 44 предостережения в части недостоверного декларирования зерна серийного выпуска (пшеница, овес, ячмень, рожь). А также 14,5 тысяч тонн продовольственной пшеницы, ячменя, ржи», — сообщает ведомство.
Сотрудниками Управления при проведении внеплановых выездных проверок были отозваны три декларации о соответствии. Установлено, что в протоколах испытаний к декларации при определении пестицидов и ГМО использовались методики, неприменимые для исследования данных показателей.
Ранее URA.RU сообщало, что с начала 2025 года в Пермском крае уничтожено более 220 кг животноводческой продукции неизвестного происхождения из Азербайджана и Узбекистана. Нарушения выявлены при ветеринарном контроле в аэропорту Перми. Вся животноводческая продукция должна сопровождаться ветеринарными сертификатами в соответствии с правилами Таможенного союза. Нарушение этих требований приводит к изъятию и уничтожению товаров.
