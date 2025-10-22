В Пермском крае выявлены тысячи тонн подозрительного зерна

Тонны зерна декларируются с нарушениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае специалисты Россельхознадзора выявили более 14 тысяч тонн зерна с нарушениями в оформлении документов. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

«В 2025 году объявлено 44 предостережения в части недостоверного декларирования зерна серийного выпуска (пшеница, овес, ячмень, рожь). А также 14,5 тысяч тонн продовольственной пшеницы, ячменя, ржи», — сообщает ведомство.

Сотрудниками Управления при проведении внеплановых выездных проверок были отозваны три декларации о соответствии. Установлено, что в протоколах испытаний к декларации при определении пестицидов и ГМО использовались методики, неприменимые для исследования данных показателей.

