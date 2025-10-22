Троллейбусы вернутся на привычный маршрут с 1 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске троллейбус №17 Молдавская — Железнодорожный вокзал вернется на привычный маршрут с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Троллейбус 17 Молдавская — Железнодорожный вокзал вернется на привычный маршрут с 1 ноября. В будние дни на линии будет работать 13 единиц транспорта, а в выходные — 11», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Протяженность маршрута составляет 26 километров. Трасса движения пройдут по Комсомольскому проспекту, улицам Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, проспекту Ленина.

На линии будут работать 45 водителей. Все они прошли профильное обучение и экзамен в ГАИ по Челябинской области, добавили в миндортрансе.