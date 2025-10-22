В Челябинске популярный троллейбус вернется на привычный маршрут. Схема
Троллейбусы вернутся на привычный маршрут с 1 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинске троллейбус №17 Молдавская — Железнодорожный вокзал вернется на привычный маршрут с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Троллейбус 17 Молдавская — Железнодорожный вокзал вернется на привычный маршрут с 1 ноября. В будние дни на линии будет работать 13 единиц транспорта, а в выходные — 11», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Протяженность маршрута составляет 26 километров. Трасса движения пройдут по Комсомольскому проспекту, улицам Братьев Кашириных, Труда, Энгельса, проспекту Ленина.
На линии будут работать 45 водителей. Все они прошли профильное обучение и экзамен в ГАИ по Челябинской области, добавили в миндортрансе.
Схема движения троллейбуса №17 в Челябинске с 1 ноября
Фото: Инфографика предоставлена пресс-службой министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!