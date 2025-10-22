Politico: Макрон из главного идеолога Европы превратился в зануду

Дипломаты якобы считают, что Макрон стал тормозом на пути прогресса Фото: Официальный сайт Европарламента

Французский лидер Эммануэль Макрон из-за внутриполитических проблем из европейского идеолога стал тормозом на пути прогресса. Об этом сообщило издание Politico после опроса 10 дипломатов и официальных лиц ЕС.

«Этот Макрон поглощен внутренними проблемами. <...> Он больше не тот чемпион Европы, которого мы когда-то знали», — цитирует издание Politico неназванного дипломата ЕС. На условиях анонимности, как пишет портал, дипломаты предположили, что «внутренние проблемы 47-летнего центриста и его сосредоточенность на наследии сделали его скорее препятствием на пути прогресса, чем его двигателем».