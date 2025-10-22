Politico: Макрон из главного идеолога Европы превратился в зануду
Дипломаты якобы считают, что Макрон стал тормозом на пути прогресса
Фото: Официальный сайт Европарламента
Французский лидер Эммануэль Макрон из-за внутриполитических проблем из европейского идеолога стал тормозом на пути прогресса. Об этом сообщило издание Politico после опроса 10 дипломатов и официальных лиц ЕС.
«Этот Макрон поглощен внутренними проблемами. <...> Он больше не тот чемпион Европы, которого мы когда-то знали», — цитирует издание Politico неназванного дипломата ЕС. На условиях анонимности, как пишет портал, дипломаты предположили, что «внутренние проблемы 47-летнего центриста и его сосредоточенность на наследии сделали его скорее препятствием на пути прогресса, чем его двигателем».
Ранее стало известно, что отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загнала президента Эммануэля Макрона в ловушку: если он не найдет подходящую кандидатуру на этот пост, то ему придется либо назначить формально премьера или объявить выборы в стране. Второй вариант чреват приходом к власти правых сил, сообщил политолог Иосиф Фельдман.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.