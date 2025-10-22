Логотип РИА URA.RU
Politico: Макрон из главного идеолога Европы превратился в зануду

22 октября 2025 в 15:00
Дипломаты якобы считают, что Макрон стал тормозом на пути прогресса

Фото: Официальный сайт Европарламента

Французский лидер Эммануэль Макрон из-за внутриполитических проблем из европейского идеолога стал тормозом на пути прогресса. Об этом сообщило издание Politico после опроса 10 дипломатов и официальных лиц ЕС.

«Этот Макрон поглощен внутренними проблемами. <...> Он больше не тот чемпион Европы, которого мы когда-то знали», — цитирует издание Politico неназванного дипломата ЕС. На условиях анонимности, как пишет портал, дипломаты предположили, что «внутренние проблемы 47-летнего центриста и его сосредоточенность на наследии сделали его скорее препятствием на пути прогресса, чем его двигателем».

Ранее стало известно, что отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню загнала президента Эммануэля Макрона в ловушку: если он не найдет подходящую кандидатуру на этот пост, то ему придется либо назначить формально премьера или объявить выборы в стране. Второй вариант чреват приходом к власти правых сил, сообщил политолог Иосиф Фельдман.

