В Польше придумали, как использовать свои болота в случае войны

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил планы использования заболоченных территорий на востоке страны для усиления обороны границ. Об этом он сообщил журналистам. Меры станут частью программы «Восточный щит», рассчитанной на создание современной системы укреплений вдоль рубежей с Белоруссией и Россией.

По словам главы Минобороны, природные препятствия способны существенно затруднить продвижение войск. «Концепция использования болот и заболоченных территорий наилучшим образом вписывается в „Восточный щит“», — сказал Косиняк-Камыш порталу onet.pl. Он добавил о необходимости использовать «каждый рельеф местности, который задержит противника». В качестве примера он напомнил о случае в Литве, когда американская военная техника утонула в болоте во время учений.