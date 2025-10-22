Российские войска нанесли мощный удар по энергообъектам Украины
22 октября 2025 в 15:14
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на совершенные Киевом террористические акты. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. По данным ведомства, что в ходе операции были задействованы различные виды вооружения, включая ракеты «Кинжал». Все запланированные объекты были успешно поражены, а поставленные перед подразделениями задачи выполнены в полном объеме.
