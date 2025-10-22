Ядерная тренировка прошла под руководством Путина Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России под руководством президента и верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина прошли плановые учения ядерных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Сегодня у нас плановая, как я это подчеркнул, плановая тренировка по управлению ядерными силами», — сказал Путин во время заседания Генштаба. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, в тренировке задействовали подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, подводную лодку «Брянск» в Баренцевом море, бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Все пуски ракет осуществляются непосредственно под управлением президента России Владимира Путина, через ядерный чемоданчик. Дальше действует целая система доведения приказа и сам запуск по цели. На тренировке проверен уровень подготовки, практические навыки работы оперативного состава и организация управления войсками. В Кремле отметили, что все задачи были выполнены успешно.