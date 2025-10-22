Курганский активист Шулятьев до ареста разводил рыбу и помогал старикам

В Курганской области после ареста активиста начало разваливаться его рыбное хозяйство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Звериноголовского округа (Курганская область) Андрея Шулятьева, арестованного по подозрению в участии в террористическом сообществе, большинство местных знает как трудолюбивого и безотказного соседа. Последние два года курганский активист-антиуранщик занимался разведением рыбы, строил плотины и помогал одиноким старикам. Об этом URA.RU рассказала супруга Шулятьева.

«Мы женились два года назад, и я с сыном переехала к Андрею на хутор у деревни. Тут у нас хозяйство — разводим животных. Андрей своими руками строил плотины, разводил рыбу, начали приезжать рыбаки. Он помогает всем местным бабушкам — возит их на своей машине в больницу или по другим делам в райцентр. Всегда поможет соседям по хозяйству: забор подлатать, в магазин съездить. Для них и нас, его семьи, арест стал тяжелым ударом», — говорит женщина.

О какой-то противозаконной деятельности супруга женщина не осведомлена. С интернетом у них дома трудности. Говорит, что Шулятьев полностью вел хозяйство — теперь после его ареста оно начало разваливаться. «Два с половиной года мы полностью занимались сельскими делами, разведением животных. Куплена земля, мы выплачивали займ. Андрей хотел стать предпринимателем», — рассказала женщина. У супруги Шулятьева одной сил вести дела не хватает, семья осталась без средств к существованию. Теперь ей нужно искать работу, а на селе с этим нелегко. Старикам-соседям помогать также стало некому.

Женщина не знает подробностей возбужденного уголовного дела. Предполагает, что это некая давняя история, о которой ей ничего не известно. Но она и их соседи-знакомые знают мужа лишь как порядочного и отзывчивого хозяйственника.

Шулятьев несколько лет назад принимал участие в качестве активиста в антиурановом движении. Мужчина считал, что добыча урана в Курганской области негативно отразится на здоровье местных жителей, и выступал против разработок. Недавно стало известно об аресте Шулятьева по ходатайству следователей. Мужчине инкриминируют участие в террористическом сообществе посредством сети интернет. Под стражу он заключен до первого декабря.