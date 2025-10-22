Вступление Сербии в ЕС оказалось под угрозой из-за дружбы с Россией

Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не планирует введение санкций против России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Европарламент принял резолюцию, призывающую остановить переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз до тех пор, пока страна не введет санкции против России. Об этом сообщается в итогах голосования. За документ проголосовали 457 из 632 присутствовавших депутатов, 103 были против, 72 воздержались.

В резолюции отмечается, что продвижение Сербии к членству в ЕС возможно только при выполнении ряда условий, включая проведение реформ и «полное согласование с общей внешней политикой и санкционной политикой ЕС». «Европарламент вновь подтверждает, что переговоры о вступлении Сербии в ЕС должны продвигаться вперед только на основе измеримого и устойчивого прогресса в основных областях, в частности в отношении верховенства закона, борьбы с коррупцией, независимости правосудия, свободы СМИ и санкций против России», — пишет ТАСС со ссылкой на документ.