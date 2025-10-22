Захарова объяснила ненависть латвийского режима к России

Захарова раскритиковала власти Латвии Фото: Роман Наумов © URA.RU

Власти Латвии относятся к России с ненавистью из-за того, что латышские коллаборационисты были разгромлены Красной армией в годы Великой Отечественной войны. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Латвия — одна из немногих территорий, где гитлеровцам удалось достичь центральную задачу геноцида восточноевропейского населения — решить „еврейский вопрос“. При этом самую активную роль в уничтожении своих соседей — 89% евреев, сыграло коренное население страны», — сообщила Захарова в telegram-канале, комментируя заявление МИД Латвии о том, что Рига не допустит пролет спецборта президента России Владимира Путина в своем воздушном пространстве.