Взрыв прогремел в ночь на 23 октября на предприятии Копейска Фото: U.S. Army Garrison / Eric Schultz

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 23 октября прогремели взрывы. Есть жертвы. На месте оперативные службы ликвидируют последствия, власти региона информируют жителей. Подробности ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

20:07 В Копейске из-за установления особого режима службы экстренного реагирования приведены в готовность и работают круглосуточно. Аварийные подразделения муниципальных служб переведены в режим повышенной готовности до полного устранения последствий ЧС. Оказывается вся необходимая медицинская помощь пострадавшим гражданам, а семьям погибших психологическая и консультативная помощи, сообщили в мэрии Копейска.

18:32 Как уточнил глава региона Алексей Текслер,Число погибших увеличилось до 12 человек, сейчас уточняется местонахождение еще десяти сотрудников предприятия. МЧС продолжает поиски.

16:43 Организаторы сообщили, что концерт певицы МакSим, который запланирован на 24.10, состоится. Перед концертом пройдет минута молчания в связи с трагедией, произошедшей в Копейске.

15:42 В школах Копейска 24 октября отменили все занятия. Об этом URA.RU сообщают родители.

14:35 О 12 сотрудниках предприятия в Копейске пока нет данных, их ищут. Об этом сообщил Текслер.





«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли десять человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется», — уточнил глава региона. Текслер добавил, что сотрудники МЧС продолжают поиски.

13:57 Глава региона Алексей Текслер сообщил новую информацию о состоянии пострадавших. «Всего пострадало 19 человек. Как сообщал ранее, пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение ГКБ 6 Челябинска, еще двое двое — в областную больницу. Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния.





Кроме того, амбулаторно проходя лечение еще 14 человек.Четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы №1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализации не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.

13:56 Хоккейный клуб «Трактор» выражает слова поддержки семьям погибших и раненых. Это большое общее горе.

13:56 Губернатор Тюменской области Александр Моор: «От имени всех жителей Тюменской области выражаю искренние соболезнования в связи с трагедией в Копейске. Скорбим вместе с семьями погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления».

13:45 Глава региона объявил 24 октября днем траура. В региональном минкульте уточнили, что на всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.





«В муниципальных и государственных учреждениях культуры, а также в образовательных учреждениях в сфере культуры нами принято решение отменить все развлекательные мероприятия. Показы в театрах и концертных залах будут проходить на основе классического репертуара. Подведение итогов фестиваля профессиональных театров „Сцена“ пройдет без творческих номеров. Все наши мероприятия начнутся с минуты молчания. От лица всех работников сферы культуры выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сообщил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

13:43 Депутат Госдумы Валерий Гартунг: «Потрясен, как и все, трагедией в моем родном городе Копейске. Погибли люди. Конечно, сейчас будет следствие, причины обязательно установят. Примут меры, чтобы такие происшествия не повторялись. Но погибших это уже не вернет».

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что это не первая трагедия в Копейске.





К сожалению, это не первая трагедия в моем родном Копейске. Сколько людей погибло в шахтах... Вечная им память», — добавил Гартунг.

13:37 Для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам организована работа психологической службы МЧС России непосредственно на месте происшествия, в Бюро медицинских экспертиз, в ГКБ №1 г. Копейск, в Следственном комитете.

13:29 Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова выразила соболезнования семьям погибших и предложила помощь.





«Выражаю соболезнования их родным и близким! Если нужна какая-то помощь, в Челябинске работает моя приемная, куда всегда можно обратиться +7 999 582 83 30», — написала она в своем telegram-канале.

12:47 Мэр Челябинска Алексей Лошкин выразил соболезнования жителям Копейска. «Страшная трагедия произошла у наших соседей в Копейске. Погибли и пострадали люди, а это всегда невыносимо больно», — написал он в своем telegram-канале.





«От себя лично и от лица администрации Челябинска выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сил вам и крепости духа пережить эту безвременную потерю», — добавил он. Лошкин сказал, что Челябинск скорбит вместе с жителями Копейска. «Мы рядом и готовы прийти на помощь», — отметил он.

12:28 Число пострадавших на предприятии в Челябинской области выросло до 18, цитируют ТАСС данные оперативных служб.

12:18 губернатор Свердловской области Денис Паслер предложил помощь челябинскому губернатору после взрыва на промышленном заводе. «Свердловская область готова оказать необходимую поддержку и в оказании медицинской помощи пострадавшим, и в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Убежден: в трудную минуту уральцы должны быть вместе.





Также губернатор Свердловской области выразил жителям Челябинска искренние соболезнования.

12:04 В связи с трагедией в Копейском городском округе 24 октября в Челябинской области будет объявлен днем траура. На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадикомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

11:56 Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия. Зампрокурора региона Дмитрий Дениш выезжал на место с целью координации действий оперативных и экстренных служб. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой области на контроль.

11:54 Полпред президента России в УрФО Артем Жога: «Совместно с губернатором Алексеем Текслером провели заседание оперативного штаба, заслушали доклады экстренных служб. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Держу ситуацию на личном контроле».





Полпред отметил, что врачи сейчас оказывают помощь пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления. Он добавил, что на месте инцидента идет поисково-спасательная операция, работают правоохранительные органы. Причины произошедшего устанавливаются. Никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет.





«Подчеркиваю: делается всё возможное. Семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая поддержка. Урал скорбит вместе с вами!», — добавил Жога.

11:33 Число погибших после взрыва на предприятии увеличилось до десяти, сообщил Текслер. «Подтверждена гибель десяти человек. Продолжаются поисковые работы», — сказал он.

В Копейске введен режим муниципальный чрезвычайной ситуации.





Госпитализированы пять человек. Их состояние стабильно тяжелое. Два пациента перевезены в ожоговый центр, еще двое в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска, пока она не подлежит транспортировке.





Пожар на заводе ликвидирован. Идет обследование территории. Для проведения разбора завала прибыла группировка Уральского учебного спасательного центра. На месте организована работа психологической службы МЧС России в количестве десяти специалистов.

11:29 В Копейске работает телефон доверия ГБУЗ «ОКСПНБ №1» +7 (351) 269-77-77, телефон работает круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации города. Также можно обратиться в диспансерное отделение города Копейск на улице Братьев Гожевых, 7А, в кабинет №12, без очереди. Телефон кабинета 8(35139)7-50-55.

11:28 Сенатор РФ Олег Цепкин выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на предприятии Копейска. «Выражаю искренние соболезнования семьям погибших при ночном взрыве на заводе в Копейске, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал он в своем telegram-канале. Цепкин добавил, что каждый житель региона сегодня соболезнует близким погибших земляков.

11:22 СКР по Челябинской области по факту взрывов на предприятии Копейска возбудили уголовное дело. «Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

10:51 Глава Копейского городского округа Светлана Логанова выразила соболезнования близким погибших после взрыва на заводе. «Нет слов. Нет сил. Случилась беда в нашем Копейске. Каждый копейчанин сегодня соболезнует близким погибших земляков», — отметила Логанова.





Глава Копейска пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Она дабовила, что городане рядом и весь город скорбит.

10:20 Челябинская епархия Русской Православной Церкви выражает глубокие соболезнования семьям погибших на заводе в Копейске. В храмах проводятся панихиды.





«Священнослужители Челябинской епархии молятся об упокоении погибших сотрудников копейского предприятия, в храмах проходят панихиды. И конечно, мы молимся о здравии пострадавших работников, желаем им скорейшего выздоровления. Наши священники — руководитель Социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов и благочинный Копейско-Коркинского благочиния иерей Николай Невзоров входят в оперативный штаб и готовы оказать любую помощь пострадавшим южноуральцам», — подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

10:11 Областные власти предоставили контакты служб помощи для тех, кто беспокоится за близких. Специалисты линии экстренной психологической помощи помогут анонимно и бесплатно.





- Единый российский телефон доверия (бесплатная психологическая помощь гражданам из любого региона России): 8-800-333-44-34

- Служба экстренной психологической помощи МЧС России: 8-495-989-50-50

- Служба экстренного реагирования Кризисного центра города Челябинска: 8-351-735-51-53 (круглосуточно)

- Телефон доверия для взрослых Кризисного центра города Челябинска: 8-351-735-51-61





Можно получить поддержку в сообщениях:





- в группе ВКонтакте — Digital психолог;

- на сайте (http://www.resurs-center.ru/pomogite-mne) Регионального ресурсного центра





Уточнить всю информацию сотрудники предприятия, их родные и близкие могут по телефону: 8-919-310-11-53.

10:03 Глава Коркинского округа Александр Орел также выразил соболезнования родным погибших. «Выражаю искренние слова соболезнования каждому, кто в один миг потерял близкого человека, кого напрямую коснулось горе. Тяжелая и невосполнимая потеря, напоминающая нам о том, как ценна жизнь», — написал он в своем telegram-канале.

09:59 Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков выразил соболезнования родным и близким погибших. «Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего восстановления пострадавшим», — написал он на своей станице в telegram-канале.

