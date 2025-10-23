Сальдо заявил об успехах ВС РФ под Херсоном

Россия контролирует большую часть дельты Днепра Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — заявил Владимир Сальдо, его слова передает РИА Новости. В настоящее время Россия контролирует около 75% территории Херсонской области, а город Херсон и прилегающие районы находятся под властью Киева.

Бои за Херсон начались еще в 2022 году, и возобновились спустя более чем два года, в октябре 2025-го. Сейчас российская армия активизировала удары по логистическим маршрутам ВСУ, в том числе по объектам на Карантинном острове в микрорайоне Корабел. Это позволяет снизить интенсивность атак ВСУ на другие районы.

