Сальдо заявил об успехах ВС РФ под Херсоном
Россия контролирует большую часть дельты Днепра
Российские войска установили контроль над большей частью дельты Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Большая часть площади дельты Днепра — теперь под нашим контролем», — заявил Владимир Сальдо, его слова передает РИА Новости. В настоящее время Россия контролирует около 75% территории Херсонской области, а город Херсон и прилегающие районы находятся под властью Киева.
Бои за Херсон начались еще в 2022 году, и возобновились спустя более чем два года, в октябре 2025-го. Сейчас российская армия активизировала удары по логистическим маршрутам ВСУ, в том числе по объектам на Карантинном острове в микрорайоне Корабел. Это позволяет снизить интенсивность атак ВСУ на другие районы.
Сальдо отмечал, что в подконтрольной Киеву части Херсона обстановка становится все напряженнее, в частности, отмечается рост числа случаев мародерства со стороны украинских военнослужащих. Также губернатор региона выразил уверенность, что в скором будущем жители смогут отметить День Победы в городе, освобожденном от украинских сил.
