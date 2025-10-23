Автобус на полной скорости вылетел с дороги в Красноярском крае
23 октября 2025 в 09:42
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На юге Красноярского края рейсовый автобус на полной скорости съехал в кювет. В результате происшествия пострадали люди. Информацию о случившемся предоставили в Следственном комитете региона.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал