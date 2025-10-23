Минобороны РФ прислало венок на прощание с военкором Зуевым

Белоусов отправил венок на прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство обороны России прислало венок на церемонию прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым. Церемония проходит сегодня, 23 октября 2025 года, в Тюмени, где состоятся и похороны погибшего журналиста. Зуев погиб 16 октября в Запорожской области от удара украинского беспилотника при выполнении редакционного задания.

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов прислал венок на прощание с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым», — передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее венок прислал президент России Владимир Путин.

Иван Зуев родился в Новосибирске 26 мая 1986 года. К журналистской деятельности он пришел в 2008 году, начав работу в уральских средствах массовой информации совместно с Ростиславом Журавлевым, который впоследствии также погиб в ходе специальной военной операции. Впервые в Донбасс Зуев отправился в командировку в июле 2014 года, откуда вел репортажи непосредственно с приграничных территорий. С началом специальной военной операции в феврале 2022 года он работал в зоне боевых действий, освещая, в частности, ход боев за Волноваху и операции по окружению Мариуполя.

