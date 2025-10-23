Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Минобороны РФ прислало венок на прощание с военкором Зуевым

23 октября 2025 в 10:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Белоусов отправил венок на прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым

Белоусов отправил венок на прощание с военкором РИА Новости Иваном Зуевым

Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Министерство обороны России прислало венок на церемонию прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым. Церемония проходит сегодня, 23 октября 2025 года, в Тюмени, где состоятся и похороны погибшего журналиста. Зуев погиб 16 октября в Запорожской области от удара украинского беспилотника при выполнении редакционного задания.  

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов прислал венок на прощание с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым», — передает корреспондент РИА Новости с места события. Ранее венок прислал президент России Владимир Путин.

Иван Зуев родился в Новосибирске 26 мая 1986 года. К журналистской деятельности он пришел в 2008 году, начав работу в уральских средствах массовой информации совместно с Ростиславом Журавлевым, который впоследствии также погиб в ходе специальной военной операции. Впервые в Донбасс Зуев отправился в командировку в июле 2014 года, откуда вел репортажи непосредственно с приграничных территорий. С началом специальной военной операции в феврале 2022 года он работал в зоне боевых действий, освещая, в частности, ход боев за Волноваху и операции по окружению Мариуполя.

Продолжение после рекламы

В течение нескольких лет Иван Зуев был сотрудником РИА Новости, где его профессиональные успехи были отмечены как государственными, так и ведомственными наградами. В марте 2025 года журналист был удостоен благодарности президента Российской Федерации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал