Что такое день траура, который объявили после взрыва на заводе в Челябинской области: вся информация

В Челябинской области объявили день траура по погибшим во взрыве на заводе в Копейске. День траура — это не только символ скорби, но и акт общественного единения. Он призван напомнить о необходимости безопасности, ответственности на производстве и в быту, а также о важности поддержки пострадавших и их семей. В такой день запрещается реклама и развлекательные передачи на телеканалах, приспускаются государственные флаги, на их древках повязываются черные ленты. Подробнее о том, что такое день траура и случаи, когда его объявляли по всей России и в отдельных ее регионах — в материале URA.RU.

Что означает день траура

День траура — это особый день, который объявляется в связи с крупной трагедией, унесшей жизни людей. Его могут назначить как на федеральном, так и на региональном уровне.

Решение о введении дня траура принимается в зависимости от количества жертв и общественного резонанса произошедшего события. В России отсутствуют четкие нормативные акты, регулирующие порядок объявления траура: на общенациональном уровне решение принимает президент, на региональном уровне такое решение может принять губернатор или глава субъекта федерации.

Как проходит день траура в России

В день траура по всей территории, где он объявлен, приспускаются государственные флаги. На древках флагов завязывают черные ленты.

Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям рекомендуют отменить развлекательные мероприятия. В эфире запрещается реклама и развлекательные передачи. Это делается в знак скорби по погибшим и поддержки их родных и близких.

Взрывы и пожар на предприятии в Копейске: что произошло

В ночь на 23 октября 2025 года в Копейске Челябинской области на одном из местных предприятий произошли взрывы, после чего начался масштабный пожар. По данным оперативного штаба, работающего на месте происшествия, к очагу ЧП оперативно прибыли колонны экстренных служб. В третьем часу ночи в эпицентре возгорания произошел повторный взрыв, что осложнило ситуацию и увеличило число пострадавших.

По предварительной информации, причиной трагедии могло стать нарушение технологического процесса на предприятии. Количество погибших к утру 23 октября возросло до девяти человек. Еще пятеро получили тяжелые травмы, и врачи делают все возможное для стабилизации их состояния.

Реакция властей и объявление дня траура

В связи с трагедией губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил 24 октября днем траура по погибшим. «На всей территории региона будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия. Скорбим вместе с семьями погибших. Заботимся о пострадавших. Южный Урал, мы вместе!», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Примеры региональных дней траура

Рязанская область

В августе 2025 года день траура был объявлен в Рязанской области после трагедии на заводе «Эластик» в Шиловском районе, где при взрыве порохового цеха погибли более десяти человек. В регионе были приспущены флаги и отменены все развлекательные мероприятия.

«Скорблю вместе со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия. Приношу искренние соболезнования близким и родным погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал тогда губернатор региона Павел Малков.

Саратовская область

В июле 2025 года в Саратовской области день траура был объявлен после взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме на улице Блинова в Саратове. Из-за этого был серьезно разрушен один из подъездов, обломки задели соседние здания и завалили парковку.

Тогда погибли шесть человек, среди них — ребенок. Еще девять человек пострадали. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Брянская область

В июне 2025 года в Брянской области был объявлен трехдневный траур. Это было связано с крушением пассажирского поезда «Климов-Москва», четыре вагона и локомотив которого сошли с рельсов из-за обрушения автомобильного моста.

Погибли семь человек, 69 получили травмы. В регионе отменили все развлекательные мероприятия и передачи. "В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура", — сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Дни общенационального траура в России

С 1993 года в России объявлялось 29 дней общенационального траура. В большинстве случаев они были связаны с крупными катастрофами, авариями, пожарами, терактами и последствиями военных действий. Трижды траур объявлялся по совокупности сразу нескольких трагических событий. Один раз — в связи со смертью первого президента России Бориса Ельцина.