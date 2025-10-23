Таможенники раскрыли куда продавали товары уральские предприятия — список удивит

Основной страной-партнером стали КНР и Турция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По итогам девяти месяцев 2025 года стоимость экспорта и импорта уральских предприятий выросла на 36%, они поставляли товары в КНР, США, Турцию и Узбекистан. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

«Внешнеторговый оборот уральских предприятий вырос на 36% (суммарная стоимость экспорта и импорта — прим. ред.). Драйвер роста — экспортные поставки. Количество стран-экспортеров выросло на 5,5%. Наши уральские предприятия отгружали продукцию в 96 стран мира. Основные страны-партнеры: КНР (56% оборота), Турция (13%) и Узбекистан (7%). Четвертое место занимают США», — сказал Фролов.

На первом месте в структуре экспорта — металл и изделия из него (43%), на втором месте — продукция химической промышленности (36%), на третьем месте — продукция машиностроительной промышленности, рост в этой категории по сравнению с прошлым годом произошел на два с половиной раза (146%).

