ФНС: бюджет Ямала беднеет из-за распроданных активов «Газпрома»

Одной из причин снижения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ямала стала распродажа предприятиями ТЭК своих активов. Так, ПАО «Газпром» сняло с учета более 100 крупных объектов недвижимости. Об этом в ходе третьего заседания окружного парламента сообщил руководитель налоговой службы Руслан Посунько. К 1 октября 2025 года округ получил налогов на имущество на 416 млн рублей меньше, чем в прошлом году.

«Снижение налогов на имущество связано со снижением налоговой базы ПАО „Газпром“, в том числе за счет снятия с учета более 100 крупных объектов недвижимости и уменьшения остаточной стоимости налогооблагаемого имущества. И, к сожалению, темпы ввода объектов у нас не превышают темпы снижения балансовой стоимости объектов», — рассказал в ходе выступления исполняющий обязанности руководителя окружного управления ФНС Руслан Посунько.

По словам Посунько, основными налогоплательщиками в ЯНАО остаются предприятия нефтегазовой отрасли, у которых в силу объективных экономических причин сокращается налоговая база. «Деятельность нефтегазовых компаний сильно зависит от переоценки обязательств в иностранной валюте, что обусловлено колебаниями обменных курсов. У нас средневзвешенный курс доллара почти на пять рублей отличается от прошлогоднего. Также средневзвешенная стоимость барреля нефти в прошлом году оставляла 64 доллара, на текущий период — 59 долларов», — пояснил спикер.

К 1 октября 2025 года поступления по налогу на имущество организаций в консолидированный бюджет Ямала составили 86,6 млрд рублей, что на 416 млн рублей меньше, чем годом ранее. Общие доходы консолидированного бюджета за 9 месяцев составили свыше 240 млрд. Это на семь процентов ниже прошлого года.