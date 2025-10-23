Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу
23 октября 2025 в 13:15
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Работа двух московских аэропортов была поставлена на паузу. Временные ограничения на полеты ввели в Домодедово и Жуковском. Об этом сообщает Росавиация. Меры были принят ради безопасности пассажиров, уточнили в ведомстве.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал