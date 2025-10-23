Мэра Рязани Артемова отстранили от должности
Мэр Рязани отстранен до 20 декабря 2025 года, указано в сообщении
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мэр Рязани Виталий Артемов отстранен от должности для проверки полноты сведений о доходах и расходах. Это решение было принято городской думой.
«В связи с проведением антикоррупционного комитета Рязанской области на основании распоряжения Губернатора Рязанской области<...> проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах отстранен Артемов Виталий Евгеньевич», — указано на сайте городского парламента. Мэр отстранен от должности до 20 декабря включительно.
Виталий Артемов занял пост исполняющего обязанности мэра 29 мая 2023 года. 23 ноября на заседании нового созыва городской думы был вновь утвержден на пост мэра Рязани. Он женат и имеет двух сыновей. Также обладает почетной грамотой Министерства топлива и энергетики РФ, медалью Российской муниципальной академии и Диплом «Человек года».
