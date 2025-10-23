Беспилотная атака ВСУ отражена над Москвой
23 октября 2025 в 13:19
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотник над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города уточнил .что на месте падения дрона работают экстренные службы.
