В мэрии Тюмени предупредили об аферистах, которые охотятся на контрактников
В Тюменской области установлен самый большой в России уровень выплат военным
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области аферисты обманывают кандидатов на военную службу по контракту. Об этом предупредили в telegram-канале мэрии Тюмени. Там уточнили, что для того, чтобы вступить в ряды ВС РФ, не нужны посредники в виде рекрутеров, кадровых агентств и т.д.
«Аферисты обманывают бойцов, которые хотят подписать контракт! Для его заключения не нужны рекрутеры, кадровые агентства, волонтеры Минобороны и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман», — отметили в мэрии города.
В Тюменской области действует самая крупная по стране единовременная выплата для военных — 3,4 миллиона рублей. Заключить контракт можно только через официальные структуры Минобороны РФ.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области установили крупнейшую в России единовременную выплату при заключении контракта с Министерством обороны РФ. С учетом региональных доплат, она составила 3,4 млн рублей.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!