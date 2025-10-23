В мэрии Тюмени предупредили об аферистах, которые охотятся на контрактников

В Тюменской области установлен самый большой в России уровень выплат военным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области аферисты обманывают кандидатов на военную службу по контракту. Об этом предупредили в telegram-канале мэрии Тюмени. Там уточнили, что для того, чтобы вступить в ряды ВС РФ, не нужны посредники в виде рекрутеров, кадровых агентств и т.д.

«Аферисты обманывают бойцов, которые хотят подписать контракт! Для его заключения не нужны рекрутеры, кадровые агентства, волонтеры Минобороны и какие-либо частные лица. Они не могут обещать больших выплат — чаще всего это обман», — отметили в мэрии города.

В Тюменской области действует самая крупная по стране единовременная выплата для военных — 3,4 миллиона рублей. Заключить контракт можно только через официальные структуры Минобороны РФ.

