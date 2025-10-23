Названы главные фейки, которыми пугали россиян в 2025 году

Фейки о цунами и взрыве Крымского моста пугали россиян в 2025 году Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Крупные ЧП и политика — главные темы, где увеличилось количество фейков в 2025 году. Аналитики АНО «Диалог Регионы» зафиксировали 3 162 уникальных информационных вброса, что на 9% больше показателей аналогичного периода прошлого года и составили рейтинг самых популярных фейков.

«Тематический анализ выявил лидерство политической сферы — 1401 уникальный фейк, что на 112 единиц больше прошлогоднего показателя», — сообщил начальник Управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков, его комментарий есть в распоряжении URA.RU. Также наибольшее распространение получили ложные сообщения о масштабных происшествиях и угрозах.

Например, фейк о цунами у Петропавловска-Камчатского собрал 361 млн просмотров и 57,6 тысяч копий, распространяясь через поддельные видео и фотографии. А вбросы о «взрыве» на Крымском мосту набрали 151,5 млн просмотров при 50 тысяч копий, вызывая панику среди жителей прибрежных регионов. Сообщения о нашествии ядовитых пауков-ос распространились на 53 млн просмотров, а фейки о введении единой школьной формы и исчезновении продукции Mars из магазинов показали 46,6 млн и 46 млн просмотров соответственно.

Продолжение после рекламы

Социально значимые происшествия заняли второе место с 523 фейками, тогда как здравоохранение, информационные технологии и социальная защита замкнули пятерку антилидеров. Особый рост отмечен в категории социальной защиты, где количество уникальных фейков увеличилось более чем в два раза — с 71 до 145 случаев.

В период с января по сентябрь 2025 года в рунете было выявлено 3 162 уникальных случая распространения фейковой информации. Это больше, чем в прошлом году на 9%.