Daily Mail: зеки издеваются над экс-президентом Франции Саркози в тюрьме

Саркози находится в тюрьме за коррупцию и торговлю влиянием Фото: IMAGO/Alexis Sciard / www.imago-images.de / Global Look Press

Над бывшим президентом Франции, которого посадили в парижскую тюрьму, издеваются заключенные. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.

«Экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников. Его поместили под охрану полиции в La Santé, тюрьме строгого режима в Париже, после „пугающей“ ночи, когда один из заключенных также заснял на видео, как он ему угрожает», — пишет издание. Отмечается, что после произошедшего в соседнюю камеру прибыли двое полицейских.