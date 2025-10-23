Daily Mail: зеки издеваются над экс-президентом Франции Саркози в тюрьме
Саркози находится в тюрьме за коррупцию и торговлю влиянием
Фото: IMAGO/Alexis Sciard / www.imago-images.de / Global Look Press
Над бывшим президентом Франции, которого посадили в парижскую тюрьму, издеваются заключенные. Об этом сообщило британское издание Daily Mail.
«Экс-президент Франции Николя Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников. Его поместили под охрану полиции в La Santé, тюрьме строгого режима в Париже, после „пугающей“ ночи, когда один из заключенных также заснял на видео, как он ему угрожает», — пишет издание. Отмечается, что после произошедшего в соседнюю камеру прибыли двое полицейских.
Суд Парижа признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием, приговорив его к пяти годам лишения свободы, из которых два года — условно. Экс-президент обвинялся в попытке получить секретную информацию от судьи Кассационного суда в обмен на обещание трудоустройства. Саркози ранее заявил о своей невиновности, но выразил готовность исполнить решение суда. 21 октября журналисты сообщили, что Саркози направился в тюрьму, чтобы отбывать свой срок.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Mister Andersson23 октября 2025 17:18Торжество демократии - посадить президента в камеру с уголовниками