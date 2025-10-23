Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Военкомов и врачей в Белгородской области задержали за взятки от призывников

23 октября 2025 в 16:36
Военкомов подозревают по взятках от призывников

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Белгородской области выявлена преступная группа, в состав которой входили сотрудники военного комиссариата и медицинских учреждений. По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, эти лица подозреваются в получении взяток от призывников за выдачу фиктивных медицинских справок, позволяющих уклониться от прохождения военной службы.

«Группа лиц причастна к получению взяток от призывников (более 15 человек) за подготовку фиктивных заключений по результатам военно-врачебной комиссии в целях освобождения от призыва на военную службу», — передает пресс-служба ФСБ. Речь идет о работников военкомата Алексеевского муниципального округа и Красненского района. Подозреваемых выявили спецслужбы из Белгородской области совместно с коллегами из управления ФСБ по Московскому военному округу и военного следственного отдела СК России по Белгородскому гарнизону

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

