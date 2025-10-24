Суд арестовал имущество крупной нефтесервисной компании из ХМАО из-за миллиардных долгов
В ХМАО суд арестовал имущество крупного подрядчика нефтяных компаний
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Суд в Югре наложил арест на имущество нефтесервисной компании «Самотлорнефтепромхим» (АО «СНПХ») — крупного подрядчика нефтяных компаний — из-за долгов на сумму более 9,3 миллиарда рублей. Фирма пыталась опротестовать арест, но апелляция признала справедливость решения.
«По ходатайству природоохранного прокурора суд принял обеспечительные меры и арестовал движимое и недвижимое имущество компании на сумму исковых требований — 9,325 млрд рублей. Речь идет о долге за негативное воздействие на окружающую среду и пени за 2023–2024 годы», — указано в судебном определении.
Прокуратура установила, что предприятие не утилизировало отходы бурения, а хранило их на кустовых площадках дольше 11 месяцев. Кроме того, компания не заплатила экологический сбор за их размещение. Суд согласился с доводами прокуратуры и решил, что арест имущества необходим, чтобы компания вернула долги.
При этом арест наложен только на имущество предприятия — движимое и недвижимое, без блокировки счетов и денежных средств. Суд пояснил, что это сделано для сохранения стабильной работы компании: арест средств мог бы нарушить выплату зарплат, оплату налогов и проведение хозяйственных операций.
СНПХ подал апелляцию, не согласившись с решением. Представители объясняли, что это навредит репутации фирмы и отразится на ее финансах. Но суд ХМАО подтвердил, что решение верное, и не удовлетворил жалобу компании.
Арест имущества остается в силе. Компания может обжаловать его в Седьмом кассационном суде в течение трех месяцев.
URA.RU направило запрос в АО «Самотлорнефтепромхим» с просьбой прокомментировать решение суда. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтепромхим» накопил девять миллиардов рублей долгов за вред природе. Природоохранная прокуратура подала в суд на предприятие.
