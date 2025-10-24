Спикеры обсудили развитие страны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С 23 по 25 октября в Челябинском государственном университете проходит Всероссийский патриотический форум «Сила Урала: природные сокровища и промышленная мощь». Мероприятие традиционно собирает ведущих экспертов, представителей власти, ученых, молодых специалистов и активистов со всей страны, передает корреспондент URA.RU. Центральным событием форума стало пленарное заседание, где почетные гости и спикеры поделятся своим видением, опытом и инициативами, направленными на развитие региона, сохранение природных богатств и укрепление промышленного потенциала.

Открыл форум Сергей Таскаев, ректор Челябинского государственного университета, подчеркнув значимость мероприятия: «Миссия этого форума — объединить идеи, талант и энергию для формирования будущего Урала. Наша задача — не только говорить об этом, но и делать конкретные шаги в направлении устойчивого развития региона, сохраняя его природное богатство и промышленную мощь».

Первым выступила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова, которая онлайн подключилась к заседанию. «Очень приятно, что наш форум добрался до Урала. Это — мощь и сила страны, ее промышленности, богатство природных ресурсов. Сейчас я нахожусь в месте силы нашей страны — в Новом Херсонесе, в Крыму, и передаю вам эту энергетику. В нашей стране много поводов для гордости, и каждый из нас должен быть достойным ее. Развивая свою малую родину, мы создаем надежные основы для будущего России», — подчеркнула замминистра.

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев отметил: «Я лично и вся область — очень гостеприимный регион, и тут действительно есть чем гордиться. Форум — это возможность понять, каким образом можно нарабатывать новые подходы к развитию региона, объединять усилия и укреплять патриотизм. Гордость за родной край — это то, что позволяет нам расти и двигаться вперед. Создавайте будущее с гордостью, и оно будет светлым!»









Как отметил зампредседателя челябинского заксобрания Андрей Шмидт, народ, который не помнит своего прошлого — не имеет будущего. «И глядя на вас, я абсолютно уверен в нашем будущем. Друзья мои, спасибо вам за вашу энергию и успехов вам во всех ваших начинаниях. Сегодня весь мир переживает четвёртую индустриальную эволюцию, и все самые прорывные вещи будут здесь. Именно в этом направлении сейчас определяется страна как технологический лидер, а это создает уникальные возможности для наших молодежи».

Ветеран СВО Алексей Рожков добавил, что самое главное, что именно привезет домой с этого форума наше подрастающее поколение. «Самое главное, чтобы они привезли те самые новые знакомства и те знания, как у нас на Урале развивается молодежная политика, патриотическое воспитание и какие цели мы закладываем при работе с молодежью. Чтобы они вернулись домой и развеяли стереотипы о Челябинске».

Руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я Горжусь» Никита Зинков рассказал, что сегодняшний форум посвящен промышленности и поэтому не случайно собрал сотни участников со всей страны именно в Танкограде. Ребята смогут увидеть все своими глазами и понять, чем можно гордиться, узнать историю региона, посетить многочисленные экскурсии. Он отметил широкую душу Челябинской области и поблагодарил за гостеприимство.









































«Челябинск — это не только город, куда приземлился метеорит, но и где есть танковое строительство, где развивается промышленность, где уникальная культура, традиции и природа. Будет очень круто, если кто-то после нашего форума решит связать свою жизнь с производством», — подытожил он.





















Форум собрал ведущих специалистоы