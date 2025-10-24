ФАС выдала предупреждение «дочке» «Газпром нефти»

«Дочке» «Газпром нефти» до 22 ноября нужно прекратить «создание дискриминационных условий» на рынке топлива Фото: media.gazprom-neft.ru

ФАС выдала предупреждение компании ООО «Газпромнефть-Региональные продажи», за занятие доминирующей позиции на рынке Новосибирской области. Об этом 24 октября сообщили в пресс-службе УФАС России.

Как установило управление, с начала месяца компания снизила поставки независимым участникам рынка: объем реализации бензина марки АИ-95 сократился в два раза, АИ-92 — в четыре, а дизельного топлива — значительно. При этом ведомство не выявило объективных причин для таких ограничений. «Экономических, технологических и иных обстоятельств, которые могли бы вызвать сокращение отпуска моторного топлива независимым организациям, не установлено», — пояснили в УФАС.