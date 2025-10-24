Не дождавшись переназначения, уходит в отставку председатель суда в ЯНАО

Андрей Пустовой начал судейскую карьеру с должности мирового судьи (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Ямале уходит в почетную отставку председатель Пуровского райсуда Андрей Пустовой. В этой должности судья трудился с 2019 года. В августе 2025 года квалификационная коллегия судей (ККС) снова рекомендовала его на председательство. Однако, не дождавшись переназначения, судья подал в отставку, следует из данных ККС округа.

«ККС ЯНАО удовлетворила заявление судьи, председателя Пуровского районного суда Ямало-Ненецкого автономного округа Пустового Андрея Викторовича о прекращении его полномочий судьи 3 ноября 2025 года, на основании с п.п. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации „О статусе судей в Российской Федерации“, — говорится в релизе, опубликованном на сайте ККС ЯНАО.

По данным ККС, срок полномочий Андрея Пустового в должности председателя Пуровского райсуда истекал в ноябре 2025 года. Весной судья подал в коллегию документы и заявление на эту же должность. В августе состоялось заседание, на котором Пустового рекомендовали единогласно.

Андрей Пустовой родился в 1979 году, окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция». Работу в судебной системе начал в 2011 году помощником судьи окружного суда. В июне 2013 года Заксобрание утвердило его кандидатуру на должность мирового судьи судебного участка Шурышкарского судебного района.