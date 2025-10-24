Турнир соберет звезд, чьи имена известны поклонникам танца во всем мире Фото: Юлия Ефимова. Фотографии GallaDance

В ноябре в Екатеринбурге пройдет юбилейный турнир Pro Am турнир Ural Dance Cup — масштабное событие в мире бальных танцев. В пятнадцатый раз он соберет на своем паркете звезд, которым рукоплескала Россия и Европа. Мероприятие обещает стать ключевым культурным событием осени, который укрепит статус уральской столицы как центра искусства. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Для нас юбилейный Ural Dance Cup — это больше чем турнир. Это 15-летняя история становления танцевальной культуры в Екатеринбурге, которую мы создавали вместе с городом. Наша миссия — раскрепощать, вдохновлять и дарить людям уверенность в себе через танец, делать их счастливыми. Именно поэтому в этом году мы подготовили событие такого уровня, которое подчеркнет, что Екатеринбург — это не только промышленный гигант, а современный культурный центр, притягивающий мировые звезды», — заявила Юлия Погребинская, основатель проекта, руководитель танцевального клуба GallaDance (находится в «Гринвиче»).

Турнир пройдет 8 ноября в пятизвездочном отеле Hyatt Regency. Зрители увидят шоу-номера чемпионов Европы и мира: Дениса Тагинцева и Анны Мельниковой, Эльдара Джафарова и Анны Сажиной. Также перед ними выступят звезды аргентинского танго Гаспар Годой и Евгения Самойлова, а топ-дуэт Андрея Ларина и Ульяны Максимкиной покажет свой номер с Чемпионата мира в Германии.

«Зрителей ждет масштабная соревновательная программа: открытый фестиваль среди любителей, Чемпионат МАСКТ Best of the Caribbean Mix и Grand Prix среди профессионалов American Smooth. Особое настроение создадут живой оркестр и судейская бригада высшего уровня», — добавили организаторы.