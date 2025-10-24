ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа губернатора Запорожья

Памфилова напомнила, что у губернатора нет прав освобождать от должности члена избирательной комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ЦИК России обратится в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении члена Избирательной комиссии Галины Катющенко от обязанностей, сообщили в пресс-службе Центризбиркома. По данным комиссии, Балицкий издал соответствующий указ без уведомления ЦИК России и без соблюдения процедур.

«Даже если бы претензии к уважаемой Галине Анатольевне Катющенко имели хоть какие-то основания, единственное, что должен был сделать в этом случае господин Балицкий — это направить в ЦИК России просьбу рассмотреть на своем заседании правомерность освобождения ее от обязанностей члена комиссии», — заявила Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что действия губернатора расцениваются как превышение полномочий и напомнила, что снять с должности члена избирательной комисси только решением ЦИК России.