ЦИК обратится в прокуратуру из-за указа губернатора Запорожья
Памфилова напомнила, что у губернатора нет прав освобождать от должности члена избирательной комиссии
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
ЦИК России обратится в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого об освобождении члена Избирательной комиссии Галины Катющенко от обязанностей, сообщили в пресс-службе Центризбиркома. По данным комиссии, Балицкий издал соответствующий указ без уведомления ЦИК России и без соблюдения процедур.
«Даже если бы претензии к уважаемой Галине Анатольевне Катющенко имели хоть какие-то основания, единственное, что должен был сделать в этом случае господин Балицкий — это направить в ЦИК России просьбу рассмотреть на своем заседании правомерность освобождения ее от обязанностей члена комиссии», — заявила Памфилова, ее слова приводятся в telegram-канале ЦИК России. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что действия губернатора расцениваются как превышение полномочий и напомнила, что снять с должности члена избирательной комисси только решением ЦИК России.
По информации ЦИК, ранее Балицкий уже допускал нарушения в работе с избирательными комиссиями. В частности, глава ЦИК напомнила о необходимости вмешательства комитета для погашения многомесячных долгов по зарплате членам избирательных комиссий области. Памфилова уточнила, что для восстановления выплат сотрудникам областных и территориальных избиркомов ей пришлось лично добиться исполнения решений о переводе денег. Также в Центризбиркоме отметили, что направят в Генпрокуратуру необходимые материалы и рассчитывают на правовую оценку действий руководства области относительно кадровых решений в подведомственных избирательных органах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.