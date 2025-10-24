Венгрия собирается обойти запреты ЕС на поставки российской нефти и газа

Венгерское правительство работает над тем, чтобы обойти запрет ЕС и продолжить получать российское топливо Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Венгрия намерена искать пути обхода ограничений Евросоюза (ЕС) на импорт нефти и газа из России и продолжит противодействовать этим санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. <…> Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — сказал Орбан. Его слова приводит радиостанция Kossuth.

Он отметил, что данный вопрос был предметом его обсуждения с руководством венгерской компании MOL, осуществляющей переработку российского топлива на своих нефтеперерабатывающих заводах. По словам Орбана, Венгрия продолжает прилагать усилия для достижения своей цели, подчеркнув, что для успеха потребуются «серьезные маневры».

