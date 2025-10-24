Венгрия собирается обойти запреты ЕС на поставки российской нефти и газа
Венгерское правительство работает над тем, чтобы обойти запрет ЕС и продолжить получать российское топливо
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Венгрия намерена искать пути обхода ограничений Евросоюза (ЕС) на импорт нефти и газа из России и продолжит противодействовать этим санкциям. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе саммита ЕС в Брюсселе.
«Действительно, есть санкции против некоторых российских нефтяных компаний. <…> Мы работаем над тем, как обойти эти санкции», — сказал Орбан. Его слова приводит радиостанция Kossuth.
Он отметил, что данный вопрос был предметом его обсуждения с руководством венгерской компании MOL, осуществляющей переработку российского топлива на своих нефтеперерабатывающих заводах. По словам Орбана, Венгрия продолжает прилагать усилия для достижения своей цели, подчеркнув, что для успеха потребуются «серьезные маневры».
Ранее стало известно, что ЕС согласовал свою позицию по проекту регламента, предусматривающему поэтапное прекращение импорта российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа с 1 января 2026 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что введение Евросоюзом запрета на импорт российского газа с 2028 года обернется негативными последствиями для самого сообщества. Дипломат подчеркнула, что европейские власти нацелены на нанесение максимального ущерба российскому топливно-энергетическому сектору, при этом не учитывая риски для собственной экономики, пишет 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.