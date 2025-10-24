Из Тюмени задерживается рейс в Салехард
24 октября 2025 в 12:49
Рейс задерживается больше пяти часов
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Из Тюмени несколько часов не может вылететь рейс в Салехард. Самолет задерживается с 7 утра. Данные об этом указаны на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Номер рейса: YC 10. Время вылета по расписанию: 07:00. Расчетное время: 12:30», — следует из данных онлайн-табло.
Рейс выполняет авиакомпания «Ямал». В справочной службе аэропорта Рощино сообщили, что задержка связана с метеоусловиями в Салехарде.
