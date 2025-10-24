В подмосковном Красногорске ВСУ совершили теракт: новая информация об атаке БПЛА на ЖК «Изумрудные холмы»

Как уточнил губернатор Подмосковья Воробьев, ЧП произошло на 14 этаже. Фото: Официальный канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Сегодня утром жилой дом в комплексе «Изумрудные холмы» в Красногорске (Московская область) атаковал дрон. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате происшествия были ранены пять человек. По данным прокуратуры региона, среди пострадавших находится несовершеннолетний ребенок. Силами жителей самостоятельно удалось эвакуироваться 70 людям. На месте инцидента организован оперативный штаб.

Что известно о состоянии пострадавших

В результате атаки БПЛА один из пострадавших был доставлен в реанимацию. В настоящее время находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главный врач Красногорской городской больницы Бутай Бутаев. «Один пациент находится в отделении реанимации», — сказал Бутаев. Его слова приводит telegram-канал Красногорской больницы.

Другой пострадавший — мальчик Богдан — находится в стабильном состоянии и продолжает находиться под наблюдением врачей, передала подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова. «Богдан все время показывает картинки разрушенной квартиры и обломки беспилотника», — пишет Мишонова в своем telegram-канале. Она уточнила, что ребенок это делает, несмотря на рекомендации психолога отвлечься, ему пока сложно переключиться.

Разрушения в результате атаки БПЛА

Повреждения зафиксированы на фасаде здания на уровне 14-го этажа: разрушена оконная рама, а также часть стены вокруг нее и внешняя облицовка. На земле во дворе обнаружены фрагменты фасадной обшивки. Доступ к жилому дому ограничен при помощи оградительной ленты, на месте происшествия дежурят патрульные автомобили полиции.

Организована проверка

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила о начале проверки в связи с инцидентом, связанным с атакой БПЛА на жилое здание. «СК России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным совершении преступлений», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело