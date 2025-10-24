Текслер почтил память погибших в Копейске Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу погибших в результате взрыва работников завода в Копейске. Погибли наши боевые товарищи, которые выполняли задачи специальной военной операции, заявил Текслер в траурной речи.

«Сегодня в нашем регионе День траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Почтим память погибших минутой молчания», — заявил Текслер. Видео с траурной церемонии размещено в telegram-канале губернатора.

Текслер возложил цветы к мемориалу, поговорил с работниками и жителями города. Следствие установит причины ЧП. Задача властей и руководства завода — помочь пострадавшим и позаботиться о близких погибших, добавил глава региона.

ЧП на заводе в Копейске произошло вечером 22 октября. Очевидцы сообщили минимум о двух взрывах на одном из предприятий города. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась. В СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.