«Они выполняли задачи СВО»: Текслер возложил цветы к мемориалу погибших работников завода в Копейске. Видео
Текслер почтил память погибших в Копейске
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу погибших в результате взрыва работников завода в Копейске. Погибли наши боевые товарищи, которые выполняли задачи специальной военной операции, заявил Текслер в траурной речи.
«Сегодня в нашем регионе День траура. Погибли наши боевые товарищи. Говорю боевые, потому что они выполняли задачи специальной военной операции, делали все для Победы. Почтим память погибших минутой молчания», — заявил Текслер. Видео с траурной церемонии размещено в telegram-канале губернатора.
Текслер возложил цветы к мемориалу, поговорил с работниками и жителями города. Следствие установит причины ЧП. Задача властей и руководства завода — помочь пострадавшим и позаботиться о близких погибших, добавил глава региона.
ЧП на заводе в Копейске произошло вечером 22 октября. Очевидцы сообщили минимум о двух взрывах на одном из предприятий города. Версия с атакой БПЛА не подтвердилась. В СК РФ возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности.
Погибшими числятся 12 человек, местонахождение еще 11 — неизвестно. 29 человек получили травмы, пять находятся в тяжелом состоянии. Вся актуальная информация о происшествии на заводе в Копейске собрана в сюжете на URA.RU.
Материал из сюжета:На заводе под Челябинском произошел взрыв
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- .24 октября 2025 18:04другое, не понятно, а почему защитники в резерве на вышестоящие руководящие должности, а те кто кует Победу в тылу, ни кем и ни как не чествуются?