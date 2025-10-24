Российский рынок вырос после одного решения Центробанка
ЦБ понизил ключевую ставку до 16,5% годовых
В России индексы Мосбиржи и РТС на фоне решения ЦБ РФ понизить ключевую ставку до 16,5% годовых. Это следует из данных Мосбиржи.
По данным на 13:30 по московскому времени, индекс Мосбиржи рос на 1,41%, до 2 606,81 пункта, идентично рос и РТС — до 1 010,48 пункта. Однако к 13:35 мск рост индекса Мосбиржи замедлился. Он находился на 2 578,08 пункте (+0,29%), индекс РТС рос на 0,29%, до 999,34 пункта.
Центробанк вновь снизил ключевую ставку — на этот раз до 16,5%. Соответствующее решение было принято на заседании Банка России по ключевой ставке. На фоне высокой инфляции в стране Центробанк с лета прошлого года ужесточал денежную политику и трижды подряд поднимал ставку. Так, в июле 2024 года ставка была увеличена сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых, затем в сентябре — до 19%, а в октябре — на рекордные 21%.
