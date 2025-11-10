Что хотят увидеть депутаты в бюджете Екатеринбурга в 2026 году

На корректировке бюджета поднимут вопрос об охране в школах Фото: Илья Московец © URA.RU

Поднять оплату труда сотрудникам охраны школ и детских садов, предприятий, занимающихся благоустройством и озеленением Екатеринбурга, решить вопрос с турналогом, чтобы была создана комплексная программа, по которой было бы видно, куда уходят полученные средства, — эти вопросы будут поднимать в первую очередь депутаты гордумы в ноябре при корректировке бюджета и при утверждении нового на 2026 год. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявила Елена Бондаренко. В думе она возглавляет комиссию по бюджету и экономической политике.

Охрана в школах и детских садах

Один из вопросов, который будет подниматься депутатами при корректировке бюджета, — это увеличение оплаты труда сотрудникам охраны, работающим в детских садах и школах. Сейчас ставка за час составляет 116 рублей и 131 рубль соответственно. И это с учетом того, что в начале 2025 года финансирование на эту сферу было уже увеличено на 10%. При этом средняя ставка по области составляет 219 рублей 29 копеек. Из-за низкой оплаты труда, считают в департаменте образования администрации Екатеринбурга, за безопасностью детей следят низкоквалифицированные работники.

В начале октября 2025 года депутаты подписали и отправили коллективное обращение мэру Алексею Орлову по увеличению финансирования сотрудников охраны. После вице-мэр (по образованию) Константин Шевченко заявил, что в конце месяца будет определен размер ставки. Обозначит его мэрия при корректировке бюджета.

«Будет увеличение где-то на 30%. Но тут тоже надо смотреть. Могут же выиграть вновь те же самые фирмы [что ранее предоставляли сотрудников при меньшей ставке]. Поэтому тут надо будет тогда пересматривать требования либо вообще уходить с предложением, допустим, в депутатскую вертикаль, чтобы безопасность уже шла с финансированием именно государственным», — объяснила Бондаренко. По ее словам, такой вариант обсуждался на встрече с департаментов финансов мэрии.

Увеличение зарплат работникам сферы благоустройства

После посещения с выездным заседанием бюджетной организации «Зеленстрой», которая следит за бульварами, парками, скверами, цветниками Екатеринбурга и занимается их озеленением, депутаты подняли вопрос о необходимости поднятия зарплат сотрудникам, а также тему обновления техники. Так как оборудование на предприятии старое, ремонт не ведется. Будут эти вопросы подниматься при корректировке бюджета. Коснутся они также лесничества и других предприятий, которые также выполняют работы по благоустройству и озеленнию. Так как зарплаты пока подняли лишь представителям ДЭУ.

Туристический налог

Еще один вопрос, который планируют озвучить депутаты, — это турналог, который начал действовать в Екатеринбурге с 1 января 2025 года (порядка 100 рублей с человека при заселении в гостиницы). Так как до сих пор нет точной цифры, сколько с него поступило денег в бюджет, и куда они были потрачены.

«Мы будем смотреть исполнение бюджета за девять месяцев, соответственно, там будет все видно. „Покрасить налог“ [чтобы было отмечено поступление этих средств], как все предлагают, мы не можем. Потому что на эти деньги и благоустройство идет, и капитальное строительство, и развивается туристическое направление. Следовательно, можно сделать комплексную программу, но не более того. Поэтому посмотрим», — добавила депутат.

Развитие отдаленных территорий

Также при обсуждении нового бюджета будут подниматься темы развития отдаленных территорий города. Это и Горный Щит, и Шабры, Птицефабрика, Компрессорный. Депутаты будут обсуждать необходимость строительства развязок, выездов из этих микрорайонов, ремонта межквартальных проездов, освещения при подходе к школам (чтобы ребятам было безопасно ходить).

Строительство новых школ

Будут на бюджете подняты и вопросы ремонта, строительства новых учебных заведений. Так как в городе растет число новых ЖК, при этом здания, в которых располагаются школы, стареют. Здесь необходима комплексная программа по решению этого вопроса.

