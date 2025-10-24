Военкор Котенок сообщил о прилете по порту в Одесской области
Военкор Котенок, ссылаясь на украинские власти, сообщил о прилете бомб по порту Одесской области
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Российский военкор Юрий Котенок обратил внимание на сообщения украинских властей о прилете авиационных бомб по порту Одесской области. Он не подтвердил и не опроверг эти сообщения, но добавил, что Киев также опасается прилетов Фугасных авиационных бомб по Одесской области — городу Ильичевск. Сами власти Одесской области также писали о якобы первом ударе российских корректируемых бомб по региону.
«Украинские паблики жалуются, что русские ФАБы впервые долетели до Одесской области. Сообщается, что целью стала инфраструктура морского порта Южный», — написал Котенко в своем telegram-канале. Он также написал об опасениях Киева о повторных ударах подобного характера. При этом в Минобороны РФ не подтверждали подобные удары в настоящий момент.
В середине октября военкоры «Русской весны» также сообщали о прилете ФАБ по Харьковской области. Тогда отмечалось, что снаряд поразил стратегические объекты Украины. В Минобороны РФ также неоднократно отмечали, что удары наносятся только по промышленным и энергетическим объектам.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
