Тепло и пар: где челябинцам искать термы, не выезжая из города, и сколько это стоит

В Челябинске с наступлением заморозков растет внимание к термальным комплексам и спа-зонам с бассейнами, саунами и программами релаксации. Ежегодно в столице региона открываются новые локации и обновляются программы. Про популярные площадки и их тарифы — рассказывает URA.RU.

Спа-салон «Санторини» предлагает аквазону с гидромассажным бассейном, хаммамом и сауной; после водных процедур гостям доступна лаунж-зона, а также спа-программы для пар и девичников. Посещение в «Санторини» стоит 1 200 рублей за два часа и 1 500 рублей за три часа.

Термы Voda объединяют открытую и крытую зоны с бассейнами, джакузи и водными аттракционами, а также восемь парных — от пивной до гималайской и тематической «Диско-сауны». В будние дни здесь предлагают тарифы от 1 400 рублей за полтора часа (только бассейны) до 2 800 рублей за безлимитное посещение, в выходные цены варьируются от 1 650 до 3 200 рублей в зависимости от длительности.

Термальный комплекс «Лето», расположенный в центре города, известен всесезонным подогреваемым открытым бассейном с видами на набережную и шестью банями разного формата — от гималайской до эвкалиптовой и «Булочной». Посещение «Лета» на 1,5 часа стоит 1 750 рублей, на три часа — 2 150, на пять часов — 2 550; безлимитный абонемент на месяц доступен за 3 990 рублей для взрослых и 2 990 рублей для детей.

В термальном комплексе «Тортуга» работают пять крытых бассейнов, большая русская баня, финская парная и можжевеловая сауна, а также зона аппаратов для массажа и пилинговая комната. В будние дни стоимость входа варьируется от 500 рублей за час до 2 200 рублей за безлимит, в выходные — от 550 до 2 400 рублей соответственно.

Спа-комплекс «Атлантида-SPA» сочетает в себе аквазону с большим бассейном и водной горкой, сауну, хаммам, ледяной фонтан и кедровую бочку. Для гостей проводятся сеансы «Ауфгусс» — парных ритуалов с эфирными маслами. Утренний тариф в будни (с 09:00 до 15:00) составляет 870 рублей за два часа, во второй половине дня — тысяча рублей, в выходные и праздники цена за два часа — 1 400 рублей. Безлимитный билет стоит 1 800 рублей в будни и 2 250 в выходные.

Термы «Хвоя» представлены как термальный спа-комплекс в центре Челябинска: комплекс включает подогреваемый и подсвечиваемый открытый бассейн, плавательный бассейн, джакузи и гидромассажную ванну. Парные представлены турецкой и русской банями, функционируют спа-услуги по уходу за телом и лицом, доступны соляная комната, ледяная комната, тропический душ и дорожка для ног с контрастными ванночками.