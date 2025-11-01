Где купить проездной в Екатеринбурге, чтобы экономить с 1 ноября

Месячный проездной с 1 ноября будет стоить 1500 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Купить Екарту жители столицы Урала могут в пунктах «Фрисби» и в метро, чтобы с 1 ноября 2025 года сэкономить на проезде. Так как стоимость месячного проездного для обычной категории граждан на все виды транспорта теперь составляет 1500 рублей (вместо 2500). Разовый проезд составит 42 рубля (вместо 33). Подробная инструкция, как купить Екарту в столице Урала, — в материале URA.RU.

Где купить Екарту

Горожанам, не имеющим льгот, купить Екарту можно в пунктах сервиса приема платежей «Фрисби» и в метро. Отдать за нее придется 75 рублей. Либо оформить виртуальную карту. Правда, этот вариант подходит только для тем, кто пользуется смартфонами на базе Android. Приложение Екарты нужно просто скачать на телефон.

Персональная Екарта

Персональная Екарта (с фотографией) оформляется на сайте www.ekarta-ek.ru или в отделениях. Сделать это можно в будни в здании Уральского института металлов (на улице Ленина 101/2), Института международных связей (Отто Шмидта, 58), Пенсионного фонда (Монтерская, 3 литера 50) и на Машиностроителей, 75. Часы работы у специалистов с 10:00 до 19:00 (перерыв с 14:00 до 15:00). При себе нужно иметь паспорт, чек об оплате (стоит создание карты 220 рублей). Изготовление — 30 дней.

Продолжение после рекламы

Для льготников

Лично в отделениях оформляется Екарта и для льготников. Первый раз ее делают бесплатно, далее (при потере, повреждении) за 100 рублей. В отделение нужно прийти с паспортом, СНИЛСом, документом, подтверждающим регистрацию в Екатеринбурге и право на предоставление льгот.

Для студентов