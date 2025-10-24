Прилепин уходит из руководства «Справедливой России»
Прилепин собирается на фронт
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Писатель и общественный деятель Захар Прилепин собирается уходить из руководства партии «Справедливая Россия — За правду». Об этом рассказал источник.
«Руководство партии покинет Прилепин», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Уточняется, что писатель возможно сделает заявление на предстоящем съезде, а затем уйдет в зону спецоперации.
В «Справедливой России» идут дискуссии о том, кто сменит Сергея Миронова на посту председателя партии. Трансфер, как уверяют источники URA.RU, произойдет уже до 2026 года. Одним из главных претендентов называют экс-губернатора Омской области, замгендиректора «Уралвагонзавода» Александра Буркова. Есть еще два кандидата с Урала — депутаты Госдумы Валерий Гартунг и Яна Лантратова.
