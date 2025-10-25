В Киеве произошли пожары
В столице Украины были слышны взрывы, небо заволокло дымом
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В ночь на 25 октября в Киеве прозвучала воздушная тревога, после которой в городе были слышны взрывы. В результате в нескольких районах начались пожары, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Горят объекты «нежилой застройки», заявил Кличко. Украинские СМИ публикуют кадры, на которых видны большие языки пламени и густые клубы дыма. Издание «Зеркало недели» уточняет, что в одном из районов загорелись складские помещения.
