Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

В Киеве произошли пожары

25 октября 2025 в 12:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В столице Украины были слышны взрывы, небо заволокло дымом

В столице Украины были слышны взрывы, небо заволокло дымом

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ночь на 25 октября в Киеве прозвучала воздушная тревога, после которой в городе были слышны взрывы. В результате в нескольких районах начались пожары, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. 

Горят объекты «нежилой застройки», заявил Кличко. Украинские СМИ публикуют кадры, на которых видны большие языки пламени и густые клубы дыма. Издание «Зеркало недели» уточняет, что в одном из районов загорелись складские помещения.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал