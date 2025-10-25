Против виновницы страшного ДТП с самосвалом под Челябинском возбудили уголовку
Виновнице аварии грози лишение свободы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Женщине-водителю Lada Granta, устроившей смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе в Челябинской области, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По ее вине погибла молодая женщина и двое детей: двух и шести лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.
«В СО МВД России по Красноармейскому району в отношении водителя Lada Granta возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.
ДТП произошло 25 октября на дороге «Обход с. Миасское» на территории Красноармейского района. Погибла 31-летняя жительница Челябинска и двое ее детей двух и шести лет. По предварительной информации, 51-летняя водитель Lada Granta, выезжая со второстепенной дороги, не уступила автомобилю Mitsubishi Lancer, в котором находились погибшие. В результате иномарка столкнулась с самосвалом Howo.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
- Влад25 октября 2025 17:19Курица за рулём? Этого на дорогах немерено. Каждый день по нескольку раз создают аварийную ситуацию.