Против виновницы страшного ДТП с самосвалом под Челябинском возбудили уголовку

Женщине-водителю Lada Granta, устроившей смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе в Челябинской области, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По ее вине погибла молодая женщина и двое детей: двух и шести лет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре региона.

«В СО МВД России по Красноармейскому району в отношении водителя Lada Granta возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.