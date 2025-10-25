Редактор Sputnik Азербайджан Белоусов улетел из Баку после освобождения
25 октября 2025 в 17:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Главный редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов покинул Баку после освобождения из-под ареста. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
