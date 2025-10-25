Останина обратила внимание на опасный у подростков тренд «разбиватель черепа»
Останина привала бороться с опасным подростковым челленджем
Глава комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность распространением в России опасного подросткового челленджа под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Парламентарий изложила возможные способы предотвращения вовлечения детей в подобные активности.
«Начинать нужно с родителей, предупредив о том, что появилось такое опасное увлечение у детей. Дети есть дети. Стремление к драйву совершенно понятно. Это свойственно их возрасту. Также в разговорах о важном обязательно нужно включить эту тематику», — предложила Останина в разговоре с «Лентой.ру».
По ее словам Останиной, нужно также привлекать к таким беседам известных спортсменов, способных объяснить подросткам риски подобных недопустимых развлечений. К детям должны обращаться личности, пользующиеся их доверием и авторитетом.
Депутат подчеркнула, что информированием подростков о возможных последствиях должны заниматься не только семьи и школы, но и блогеры. По мнению Нины Останиной, это правильный подход, потому что проблема не может быть переложена исключительно на родителей: дети живут не только в семье или школе, но и активно существуют в общественном пространстве.
Ранее стало известно, что новый опасный подростковый тренд «разбиватель черепа» недавно появился в России, передает «Царьград». Первые видеоролики с подобным содержанием были сняты в Венесуэле еще около семи лет назад. Суть челленджа заключается в том, что двое участников выбивают ноги у третьего во время его прыжка, что приводит к падению и может привести к серьезным травмам. Зарубежные СМИ отмечают, что за последние несколько лет сотни подростков из Северной Америки были госпитализированы после участия в этом опасном развлечении.
