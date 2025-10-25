Останина обратила внимание на опасный у подростков тренд «разбиватель черепа»

Останина привала бороться с опасным подростковым челленджем Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава комитета Госдумы по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина выразила обеспокоенность распространением в России опасного подросткового челленджа под названием «разбиватель черепа» (skull breaker challenge). Парламентарий изложила возможные способы предотвращения вовлечения детей в подобные активности.

«Начинать нужно с родителей, предупредив о том, что появилось такое опасное увлечение у детей. Дети есть дети. Стремление к драйву совершенно понятно. Это свойственно их возрасту. Также в разговорах о важном обязательно нужно включить эту тематику», — предложила Останина в разговоре с «Лентой.ру».

По ее словам Останиной, нужно также привлекать к таким беседам известных спортсменов, способных объяснить подросткам риски подобных недопустимых развлечений. К детям должны обращаться личности, пользующиеся их доверием и авторитетом.

Депутат подчеркнула, что информированием подростков о возможных последствиях должны заниматься не только семьи и школы, но и блогеры. По мнению Нины Останиной, это правильный подход, потому что проблема не может быть переложена исключительно на родителей: дети живут не только в семье или школе, но и активно существуют в общественном пространстве.