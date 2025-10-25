Выручка пермского завода, попавшего под санкции ЕС и США, снизилась на треть

На производстве также выросли убытки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выручка АО «НПО „Искра“ (Пермь) по итогам девяти месяцев 2025 года сократилась на 37% относительно аналогичного периода прошлого года. Эти сведения содержатся в финансовом отчете компании.

«Выручка акционерного общества снизилась с 5,9 млрд рублей в 2024 году до 3,7 млрд рублей за девять месяцев 2025 года. Завод получил убыток в размере 644 млн рублей, что в 1,5 раза больше убытка за девять месяцев прошлого года (было 180 млн рублей)», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В компании объяснили, что основной причиной падения финансовых показателей стало снижение спроса на газоперекачивающие агрегаты. Дополнительное давление оказали ограничения от конкурента — предприятию закрыли доступ к пермским газотурбинным двигателям. Из-за этого пришлось перестраивать производственные процессы. Сейчас ставка сделана на выпуск центробежных компрессоров. НПО осуществляет полный цикл: от проектирования в собственном конструкторском бюро до испытаний готовых изделий на своей площадке.

URA.RU писало ранее, что в управлении производственного объединения произошли кадровые перестановки. Свой пост 20 октября покинул прежний директор общества Сергей Юрасов. Его место занял сроком на один год Владимир Дудачка.