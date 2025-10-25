Логотип РИА URA.RU
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА

25 октября 2025 в 23:01
Гусев попросил жителей Воронежской области сохранять спокойствие на фоне беспилотной опасности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников Украины. Региональные подразделения противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. 

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он вновь рекомендовал местным жителям соблюдать осторожность и сохранять спокойствие. Также губернатор посоветовал внимательно следить за официальными сообщениями, распространяемыми правительством области и МЧС России.

Ранее в Республике Коми установили режим «Беспилотная опасность». Также на территории города Ухта и в зоне, охватывающей 200 километров от его границ, введен режим «Ковер». За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 121 беспилотник самолетного типа.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

