В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Гусев попросил жителей Воронежской области сохранять спокойствие на фоне беспилотной опасности
В Воронежской области объявили режим опасности атаки беспилотников Украины. Региональные подразделения противовоздушной обороны приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в своем telegram-канале. Он вновь рекомендовал местным жителям соблюдать осторожность и сохранять спокойствие. Также губернатор посоветовал внимательно следить за официальными сообщениями, распространяемыми правительством области и МЧС России.
Ранее в Республике Коми установили режим «Беспилотная опасность». Также на территории города Ухта и в зоне, охватывающей 200 километров от его границ, введен режим «Ковер». За прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 121 беспилотник самолетного типа.
