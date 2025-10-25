СК возбудил уголовное дело после ДТП с детьми-гимнастами в Самаре
Следственный комитет подключился к расследованию ДТП с детьми
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Самарской области после ДТП с участием автобуса с детьми-гимнастами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в следственном комитете по региону. В салоне в момент аварии находилась спортивная команда, нескольким пассажирам понадобилась помощь.
«По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования будут изучены документы перевозчика, а также опрошены водитель, очевидцы и представители компании, организовавшей перевозку детей.
Авария произошла вечером 25 октября в Самаре на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. По предварительным данным, пострадали четверо детей из автобуса, а также трое взрослых из легкового автомобиля.
Ранее уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено в ХМАО-Югре после ДТП с пассажирским автобусом, где погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Тогда следователи также изучали деятельность перевозчика и обстоятельства происшествия.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.