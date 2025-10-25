СК возбудил уголовное дело после ДТП с детьми-гимнастами в Самаре

Следственный комитет подключился к расследованию ДТП с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU

В Самарской области после ДТП с участием автобуса с детьми-гимнастами возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в следственном комитете по региону. В салоне в момент аварии находилась спортивная команда, нескольким пассажирам понадобилась помощь.

«По поручению руководителя следственного управления СК РФ по Самарской области Павла Олейника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ходе расследования будут изучены документы перевозчика, а также опрошены водитель, очевидцы и представители компании, организовавшей перевозку детей.

Авария произошла вечером 25 октября в Самаре на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова. По предварительным данным, пострадали четверо детей из автобуса, а также трое взрослых из легкового автомобиля.

Продолжение после рекламы