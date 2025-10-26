Логотип РИА URA.RU
ПВО России сбила в ночь на 26 октября 82 беспилотника

26 октября 2025 в 09:21
Обнаруженные беспилотники уничтожены

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над регионами России в ночь на 26 октября уничтожено 82 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество — 30 и 26 — было уничтожено в Брянской и Тульской областях. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

